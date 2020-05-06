Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.12
USD
25.1
RUB
0.34
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
04d 14 °C
Исследование коллективного иммунитета: почти ни у кого нет антител к коронавирусу

Исследование коллективного иммунитета: почти ни у кого нет антител к коронавирусу

Марина Коханкова 2094 0
Население Чехии мало пострадало от нового типа коронавируса: не более 3% людей имеют антитела, которые вырабатываются в организме после контакта с covid-19.
Исследование коллективного иммунитета: почти ни у кого нет антител к коронавирусу

Предварительные результаты исследования коллективного иммунитета были представлены руководителем Института информации и статистики здравоохранения Чехии Ладиславом Душеком.

Анализ выявил 107 положительных тестов на covid-19 среди 26 549 человек, которые приняли участие в исследовании.

«Показатель наличия антител варьируется от 0 до 3% в зависимости от региона», — сказал Душек. Он назвал это следствием того, что «мы очень быстро нажали на тормоз».

«Нынешняя популяция иммунологически наивна, необходимо иметь в виду, что при наступлении второй волны осенью уровень иммунитета населения будет низким», — продолжил он.

По данным на 6 мая, в Чехии коронавирусом заразились 7 899 человек, 4017 вылечились. От болезни умерло 258 человек. В общей сложности проведено 278,2 тысячи тестов.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия учёные Болезни
Читайте
по теме 
Парламент не поддержал увеличение суммы компенсаций для самозанятых
05.05.2020 17:05 Экономика
Парламент не поддержал увеличение суммы компенсаций для самозанятых
1248 0
Автобусы и поезда смогут пересекать границу c 11 мая
05.05.2020 11:00 Общество
Автобусы и поезда смогут пересекать границу c 11 мая
9364 0
В Чехии ученые разрабатывают вакцину против COVID-19
04.05.2020 18:49 Общество
В Чехии ученые разрабатывают вакцину против COVID-19
1707 0
В школу нужно будет носить как минимум две медицинские маски
04.05.2020 14:49 Общество
В школу нужно будет носить как минимум две медицинские маски
3021 0
Последние новости:
06
мая
Министерство образования объявило даты экзаменов
06.05.2020 16:42 Общество
Министерство образования объявило даты экзаменов
270 0
Чешский город Комаров передумал продавать трехметровую скульптуру Сталина
06.05.2020 14:55 Общество
Чешский город Комаров передумал продавать трехметровую скульптуру Сталина
328 0
Канатная дорога между районами Подбаба и Троя будет построена через пять лет
06.05.2020 11:45 Общество
Канатная дорога между районами Подбаба и Троя будет построена через пять лет
534 0
Во время реконструкции Вацлавской площади найдены сотни камней, вырезанных из еврейских надгробий
06.05.2020 10:00 Общество
Во время реконструкции Вацлавской площади найдены сотни камней, вырезанных из еврейских надгробий
1415 0
05
мая
Парламент не поддержал увеличение суммы компенсаций для самозанятых
05.05.2020 17:05 Экономика
Парламент не поддержал увеличение суммы компенсаций для самозанятых
1248 0
От майских заморозков могут пострадать фруктовые деревья
05.05.2020 12:58 Экономика
От майских заморозков могут пострадать фруктовые деревья
1079 0
Иностранцы после окончания ЧП смогут легально оставаться в Чехии до 17 июля
05.05.2020 09:30 Общество
Иностранцы после окончания ЧП смогут легально оставаться в Чехии до 17 июля
11644 0
Автобусы и поезда смогут пересекать границу c 11 мая
05.05.2020 11:00 Общество
Автобусы и поезда смогут пересекать границу c 11 мая
9364 0
04
мая
В Чехии ученые разрабатывают вакцину против COVID-19
04.05.2020 18:49 Общество
В Чехии ученые разрабатывают вакцину против COVID-19
1707 0
В школу нужно будет носить как минимум две медицинские маски
04.05.2020 14:49 Общество
В школу нужно будет носить как минимум две медицинские маски
3021 0


Мобильная версия