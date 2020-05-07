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Носить маски на улице придется еще больше месяца

Носить маски на улице придется еще больше месяца

Александра Кириченко 55 0
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил, что, предположительно, с середины июня людям не нужно будет носить под открытым небом медицинские маски и другие средства защиты дыхательных путей.
Носить маски на улице придется еще больше месяца

Обязательным ношение масок останется в общественном транспорте и, возможно, в других закрытых пространствах. По словам Войтеха, условием для отказа от повсеместного ношения медицинских масок является сохранение благоприятной тенденции в борьбе с распространением коронавируса. Министр отметил, что позже есть смысл обсудить обязательное ношение масок осенью и зимой.

«Мы должны быть готовы и дальше эффективно реагировать. Вероятно, мы опять рассмотрим ношение масок в общественных местах с наступлением сезона респираторных заболеваний осенью и зимой», — написал министр в Twitter.

Заместитель министра здравоохранения Роман Примула в свою очередь отметил, что 15 июня — это ориентировочный срок, рекомендованный рабочей группой эпидемиологов. Отказ от повсеместного ношения масок может произойди и раньше, но для этого нужно оценить эффект от последней волны отмены карантинных мер, намеченной на 25 мая.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
коронавирус эпидемия Министерство здравоохранения
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