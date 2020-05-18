Правительство смягчило правила ношения медицинских масок

Люди, работающие в офисах или в условиях высоких температур, не должны будут носить медицинские маски и другие средства защиты дыхательных путей с 19 мая, однако им нужно будет сохранять дистанцию 2 метра. Такое решение приняло правительство Чехии.

«Для людей, которые выполняют работу в условиях тепловой нагрузки, требование обязательного ношения масок отменено», — сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. То же самое относится и к людям, которые работают в офисах. «Если они находятся в офисе на своем рабочем месте и работают как минимум в двух метрах от другого человека, им также не придется носить средства защиты дыхательных путей», — добавил министр.

По его словам, дальнейшее ослабление ограничений будет применяться с 25 мая. Носить медицинские маски не нужно будет на улицах, если рядом нет других людей.

Адам Войтех также отметил, что кризис, связанный с covid-19, закончился. Теперь, по словам министра, его ведомство должно сосредоточиться на финансовой стабильности чешской системы здравоохранения.

«Нам удалось без проблем провести через кризис нашу систему здравоохранения. Covid-кризис закончился, и нам нужно смотреть, что нас ждет впереди», — заявил министр.

По его словам, это в первую очередь вопрос обеспечения стабильности здравоохранения с учетом финансового положения отдельных больниц и других медицинских учреждений. «Мы должны решить эту проблему, чтобы избежать потери дохода и стабилизировать расходы, связанные с коронавирусной инфекцией», — сказал Войтех. По словам министра, общая потеря доходов медицинских работников из-за ограничений, связанных с эпидемией, достигнет примерно 30,5 млрд крон.

Источник: novinky.cz