Синоптики обещают дождливую погоду в конце недели

После относительно холодного утра четверга в пятницу будет солнечно, во второй половине дня воздух прогреется до 18-22 градусов выше нуля.
В субботу будет облачно, возможны дожди и грозы. Утренняя температура воздуха составит +12...+18°C, днем — от +16 до +18°C.
В воскресенье в Чешской Республике ожидается переменная облачность, днем возможны дожди. Утром температура воздуха не превысит 6-10 градусов тепла, а днем — 16-20.
В понедельник будет облачно с прояснениями, возможны дожди, иногда грозы. Утренние минимумы упадут до +4...+8 градусов, днем снова потеплеет до +16...+20 градусов. Во вторник и среду будет облачно с прояснениями, а столбик термометра покажет +18...+20°C.
Источник: novinky.cz