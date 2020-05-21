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Роман Примула хочет организовать тестирование на коронавирус в общежитиях, где живут иностранцы

Роман Примула хочет организовать тестирование на коронавирус в общежитиях, где живут иностранцы

Марина Коханкова 351 0
Гигиенисты в рамках профилактики должны сосредоточиться на общежитиях с иностранными работниками, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Роман Примула. По его словам, этот вопрос уже обсуждается с полицией по делам иностранцев.
Роман Примула хочет организовать тестирование на коронавирус в общежитиях, где живут иностранцы

По словам Примулы, тестирование проживающих в общежитиях иностранцев с целью профилактики уже готовится. «Например, ведутся интенсивные переговоры с полицией по делам иностранцев, чтобы мы знали, какие лица там находятся. Надо понимать, что это не только официальные общежития. Многие работники проживают не совсем легально, там риск еще больше», — сказал Примула.

В результате взаимодействия с полицией выяснилось, что очень трудно получить информацию о том, где живет иностранец. Еще сложнее узнать, где он работает. «Поскольку они работают здесь нелегально, они отказываются предоставлять эти данные», — добавил он.

По словам Примулы, компании, сотрудники которых живут в общежитиях, должны сами их проверять. По его словам, компании должны хотя бы измерять температуру у людей, которые приходят на работу. 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия иностранцы работа
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