Чехи смогут выехать в Словакию и Венгрию на 48 часов без ограничений

С 27 мая чехи смогут отправиться в Словакию и Венгрию на два дня. После возвращения в Чехию им не нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус или оставаться в карантине 14 дней.

«Я договорился об этом с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем», — сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Символично, что именно со Словакией была достигнута такая договоренность», — отметил министр здравоохранения Адам Войтех после заседания правительства.

Во вторник стало известно, что с 27 мая чехам будет разрешен выезд в Венгрию на 48 часов, требования при возвращении в страну будут такими же как и со Словакией. Об этом сообщил глава чешского МИД Томаш Петржичек.

Как уже сообщал 420on.cz, с 26 мая открыты все пункты пересечения границы с Германией и Австрией. На границах остаются только случайные проверки. Одновременно с 26 мая пассажиры для перелета в рамках Шенгена могут воспользоваться услугами аэропортов в Брно, Остраве, Карловых Варах, Пардубице.

Источник: idnes.cz