Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.04
USD
24.65
RUB
0.35
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
01d 17 °C
Чехия пока не готова принять российских туристов

Чехия пока не готова принять российских туристов

Марина Коханкова 546 0
Чехия ослабляет коронавирусные ограничения на въезд в страну для путешественников из ряда стран, однако для россиян въезд по-прежнему запрещен из-за плохой эпидемиологической обстановки.
Чехия пока не готова принять российских туристов

Об этом заявила руководитель российского представительства Национального туристического управления Чешской Республики Алена Кудилкова, выступая на онлайн-конференции «О туризме после пандемии covid-19», организованной АТОР и АНТОР.

Алена Кудилкова напомнила, что с 17 мая в Чехии завершился режим чрезвычайного положения, объявленный властями 12 марта из-за коронавируса, а 25 мая начался заключительный этап снятия ограничений. В частности, было отменено постоянное ношение защитных масок на улице, но в общественных местах и транспорте масочный режим пока сохранился. Открываются театры, кинотеатры, гостиницы. Размещаться в отелях на первых порах разрешено только по одному человеку в номере.

Также МИД республики ведет переговоры с коллегами из ряда близлежащих стран о взаимном допуске граждан без каких-либо ограничений. Со вторника, 26 мая, в Чехии открыты все пункты пересечения границ с Германией и Австрией. С 15 июня Чехия намерена открыть границы для путешественников из Австрии и Словакии, с 1 июля въезд планируется разрешить туристам из Хорватии и Греции. Что касается России, то сроки открытия границ пока не определены и будут зависеть от эпидемиологического статуса.

Сроки открытия консульств и визовых центров Чехии в России пока тоже неизвестны. Вероятно, это произойдет к середине июня.

Алена Кудилкова напомнила, что при въезде в Чешскую Республику сейчас необходимо предъявлять отрицательный тест на covid-19, полученный не позднее чем за 4 дня до въезда в страну, либо проходить 14-дневный карантин. 

Источник: atorus.ru

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Россия туристы Туризм
Читайте
по теме 
Обязанность использовать EET будет приостановлена только до конца 2020 года
27.05.2020 10:00 Экономика
Обязанность использовать EET будет приостановлена только до конца 2020 года
248 0
Интервалы между поездами пражского метро сократятся с 1 июня
26.05.2020 18:46 Общество
Интервалы между поездами пражского метро сократятся с 1 июня
817 0
Правительство предложило снизить НДС на гостиничные услуги, культурные и спортивные мероприятия
26.05.2020 13:08 Экономика
Правительство предложило снизить НДС на гостиничные услуги, культурные и спортивные мероприятия
731 0
Чехи смогут выехать в Словакию и Венгрию на 48 часов без ограничений
26.05.2020 12:06 Общество
Чехи смогут выехать в Словакию и Венгрию на 48 часов без ограничений
1246 0
Последние новости:
27
мая
Обязанность использовать EET будет приостановлена только до конца 2020 года
27.05.2020 10:00 Экономика
Обязанность использовать EET будет приостановлена только до конца 2020 года
248 0
26
мая
Интервалы между поездами пражского метро сократятся с 1 июня
26.05.2020 18:46 Общество
Интервалы между поездами пражского метро сократятся с 1 июня
817 0
Правительство предложило снизить НДС на гостиничные услуги, культурные и спортивные мероприятия
26.05.2020 13:08 Экономика
Правительство предложило снизить НДС на гостиничные услуги, культурные и спортивные мероприятия
731 0
Чехи смогут выехать в Словакию и Венгрию на 48 часов без ограничений
26.05.2020 12:06 Общество
Чехи смогут выехать в Словакию и Венгрию на 48 часов без ограничений
1246 0
Ученики второй ступени начальных школ смогут посещать учебные заведения с 8 июня
26.05.2020 10:48 Общество
Ученики второй ступени начальных школ смогут посещать учебные заведения с 8 июня
671 0
Взносы в соцстрах для небольших компаний будут отменены на три месяца
26.05.2020 09:30 Экономика
Взносы в соцстрах для небольших компаний будут отменены на три месяца
1130 0
25
мая
Чешское правительство снова смягчило правила ношения масок
25.05.2020 20:36 Общество
Чешское правительство снова смягчило правила ношения масок
3025 0
Выделенные часы для обслуживания пенсионеров в магазинах отменены
25.05.2020 17:48 Общество
Выделенные часы для обслуживания пенсионеров в магазинах отменены
1637 0
Чехия открывает границы c Австрией и Германией
25.05.2020 17:50 Общество
Чехия открывает границы c Австрией и Германией
6516 0
Минобороны Чехии потратило 2,8 млрд крон на покупку военной техники, часть которой неисправна
25.05.2020 16:42 Экономика
Минобороны Чехии потратило 2,8 млрд крон на покупку военной техники, часть которой неисправна
1942 0


Мобильная версия