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Чешским школьникам предложили совершить экспедицию на планету Корона

Чешским школьникам предложили совершить экспедицию на планету Корона

Марина Коханкова 287 0
В одной из пражских школ ученики младших классов получили рабочую тетрадь, которая позволит им в игровой форме совершить экспедицию на планету Корона и вернуться обратно на Землю. В этом дневнике школьники должны будут поделиться своими эмоциями и рассказать о своем распорядке дня в период закрытия школ.
Чешским школьникам предложили совершить экспедицию на планету Корона

На планету Корона вместе с детьми в космическом корабле полетят и родители. Для этого детям предлагается нарисовать портрет или вклеить в дневник фотографию своей семьи в медицинских масках. Бабушкам или дедушкам, а также друзьям, с которыми школьники не могли встречаться во время карантина, можно написать специальное послание. 

Одновременно детям предлагается написать о своих эмоциях: что их больше всего обрадовало в это сложное время и, наоборот, почему им было грустно, чего они боялись. Также дети могут в своем дневнике рассказать, что они знают о коронавирусе, нарисовать его, вспомнить, каким был последний день в школе перед карантином. 

Каждый сможет в рабочей тетради изобразить свою собственную медицинскую маску и написать, что ему больше всего помогло в период закрытия школ (здоровый сон, вкусная еда, отдых, занятия спортом, любимая книжка или время, проведенное с семьей).

Из чешской рабочей тетради про коронавирус

Если ваши дети ходят в чешскую школу, уже вернулись к очному обучению и получили интересные раздаточные материалы, связанные с коронавирусом, расскажите об этом в комментариях.

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Темы
образование школы коронавирус эпидемия
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