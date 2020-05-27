Чешским школьникам предложили совершить экспедицию на планету Корона

В одной из пражских школ ученики младших классов получили рабочую тетрадь, которая позволит им в игровой форме совершить экспедицию на планету Корона и вернуться обратно на Землю. В этом дневнике школьники должны будут поделиться своими эмоциями и рассказать о своем распорядке дня в период закрытия школ.

На планету Корона вместе с детьми в космическом корабле полетят и родители. Для этого детям предлагается нарисовать портрет или вклеить в дневник фотографию своей семьи в медицинских масках. Бабушкам или дедушкам, а также друзьям, с которыми школьники не могли встречаться во время карантина, можно написать специальное послание.

Одновременно детям предлагается написать о своих эмоциях: что их больше всего обрадовало в это сложное время и, наоборот, почему им было грустно, чего они боялись. Также дети могут в своем дневнике рассказать, что они знают о коронавирусе, нарисовать его, вспомнить, каким был последний день в школе перед карантином.

Каждый сможет в рабочей тетради изобразить свою собственную медицинскую маску и написать, что ему больше всего помогло в период закрытия школ (здоровый сон, вкусная еда, отдых, занятия спортом, любимая книжка или время, проведенное с семьей).

Если ваши дети ходят в чешскую школу, уже вернулись к очному обучению и получили интересные раздаточные материалы, связанные с коронавирусом, расскажите об этом в комментариях.