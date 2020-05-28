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В начале июня в Чехии будет дождливо

В начале июня в Чехии будет дождливо

Марина Коханкова 320 0
В конце мая и начале июня в Чехии ожидаются осадки. Температура воздуха днем не будет превышать 20 градусов тепла, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
В начале июня в Чехии будет дождливо

В четверг будет облачно, с запада придут дожди. Днем температура воздуха не превысит 14-18 градусов тепла.

«В пятницу холодный атмосферный фронт вернется в республику. Утром температура упадет до +4...+8°C, в течение дня будет облачно, воздух прогреется до +15...+19°C», — рассказала Гонсова, добавив, что в некоторых районах, особенно горных, пройдут ливни.

В субботу в начале дня будет облачно с прояснениями, в течение дня ожидаются сильные дожди. Температура воздуха днем не превысит +14...+18°C. В воскресенье сохранится дождливая и облачная погода, в дневные часы столбик термометра покажет +13...+17°C.

В понедельник возможен дождь, утром температура воздуха будет 5-9 градусов выше нуля, днем — от +17 до +21°C. К четвергу потеплеет до +25°C.

Источник: novinky.cz

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погода Чехия
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