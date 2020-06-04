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В конце недели в Чехию придут дожди и грозы

В конце недели в Чехию придут дожди и грозы

Марина Коханкова 434 0
В четверг и пятницу в Чехии будет дождливая погода, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха не превысит 20 градусов тепла, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
В конце недели в Чехию придут дожди и грозы

В четверг в республике будет переменная облачность, в течение дня ожидаются осадки. Столбик термометра покажет 20-24 градуса выше нуля.

«В пятницу будет облачно, пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Утром температура опустится до +10...+14°C, днем ​​потеплеет до +15...+19 градусов, — сказала Гонсова.

В субботу будет переменная облачность, пройдут сильные дожди и грозы. Утром температура не превысит 7-11 градусов тепла, днем будет 13-17 градусов выше нуля. Облачная погода с дождями, ливнями и грозами сохранится и воскресенье. Днем, несмотря на осадки, воздух прогреется до +20...+22°C.

Дождливую погоду синоптики прогнозируют и в начале недели, температура воздуха в понедельник утром составит 8-12 градусов тепла, днем — от +17 до +21°C. Во вторник и среду потеплеет до 20-24 градусов выше нуля, будет облачно, возможны осадки.

Источник: novinky.cz

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погода Чехия
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