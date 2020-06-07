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В Польше за один день зафиксировано 576 случаев заражения covid-19

В Польше за один день зафиксировано 576 случаев заражения covid-19

Марина Коханкова 1566 0
Большая часть инфицированных — это работники угольной шахты Zofiówka в Силезском воеводстве. 576 случаев за день является самым высоким показателем с начала эпидемии коронавируса в Польше.
В Польше за один день зафиксировано 576 случаев заражения covid-19

По данным на 6 июня министерство здравоохранения Польши зарегистрировало в общей сложности 25 986 случаев заболевания covid-19. От болезни погибло 1153 человека.

Из 576 человек, заразившихся 6 июня коронавирусной инфекцией, 351 находятся в Силезском воеводстве, а 346 из них —работают в шахте Zofiówka, которая является частью государственной горнодобывающей компании Jastrzebska Spólka Weglowa (JSW).

Компания сообщила, что на ее рудниках заразились в общей сложности 2756 человек. Reuters сообщает, что добыча угля в шахтах Zofiówka и Pniówek ограничена. Другая государственная горнодобывающая компания, Polska Grupa Górnicza, временно закрыла несколько шахт из-за распространения болезни в прошлом месяце.

В Чехии очагом распространения коронавируса стала угольная шахта Дарков в Карвине. Сейчас там не добывается уголь, проводятся только работы, необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации шахты.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Польша Чехия шахта
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