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Правительство частично оплатит чехам пребывание в санатории

Правительство частично оплатит чехам пребывание в санатории

Марина Коханкова 391 0
Министерство регионального развития Чехии представило антикризисный план действий по восстановлению туризма, его частью станет проект «Отдых в Чехии». Правительство намерено компенсировать чехам пребывание в санаториях и курортах, если они проведут там более шести ночей.
Правительство частично оплатит чехам пребывание в санатории

Пока не ясно, как это будет работать на практике: должны будут люди подавать заявку на выплату компенсаций или курорты будут самостоятельно будут давать скидки клиентам.

«В сотрудничестве с партнерами мы следим за посещаемостью и, соответственно, рассматриваем возможные настройки этого инструмента», — заявили в министерстве регионального развития.

Антикризисный план предусматривает выдачу ваучеров на пребывание в чешских отелях и пансионатах, однако в первую очередь государство будет оплачивать лечение в санаториях, спа-центрах и на курортах, где ранее было большое количество иностранных гостей. Размер компенсаций будет составлять до 40% от стоимости проживания в санатории, а максимальный размер скидки не превысит 4000 крон. Еще одним условием является пребывание на курорте или спа не менее шести дней.

«Каждый сможет получить ваучер, если захочет посетить чешский курорт», — сказала министр регионального развития Клара Досталова. Министерство также хочет продолжить переговоры, например, с медицинскими страховыми компаниями, которые в определенных обстоятельствах оплачивают спа-услуги своим клиентам.

Планируется, что проект будет действовать до конца года, а запущен будет этим летом. Министерство предоставит все детали проекта в конце июня. Расходы бюджета в этом направлении оцениваются в сумму от 800 млн до 1 млрд крон.

Источник: idnes.cz

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Темы
отдых Чехия правительство курорт коронавирус
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