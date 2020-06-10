Чех ошибочно отправил 500 тысяч крон на чужой счет, налоговая инспекция отказалась вернуть ему деньги

Омбудсмен рассмотрел дело предпринимателя, чей бухгалтер ввел неверный номер счета при уплате НДС. В результате сумма, превышающая 500 тысяч крон, была зачислена на счет другой компании.
«Заявитель узнал об ошибке только спустя несколько месяцев, когда ему понадобилась справка об отсутствии задолженности из налоговой инспекции и он узнал, что не заплатил налог. Он сразу же попросил перевести ошибочный платеж на свой счет», — рассказала пресс-секретарь омбудсмена Ива Граздилкова.
Однако налоговая инспекция отказалась это сделать, поскольку на банковском счете, на который был отправлен ошибочный платеж, переплата не обнаружилась. Налоговики зачислили эту сумму в качестве погашения задолженности другой компании.
Таким образом, предприниматель был вынужден снова заплатить налог, потому что из-за неправильного платежа у него возникла задолженность, и налоговая инспекция с привлечением судебных приставов требовала ее погасить. Бизнесмен решил отстаивать свои интересы в суде.
«Омбудсмен пришел к выводу, что налоговая инспекция допустила ошибку, отказавшись вернуть заявителю неверно переведенные деньги. В соответствии с Налоговым кодексом, предприниматель имеет право на возмещение, если докажет, что осуществил платеж с явной ошибкой и если у него одновременно нет налоговой задолженности», — сказала пресс-секретарь.
Две судебные инстанции поддержали позицию омбудсмена. Впоследствии налоговая инспекция вернула платеж заявителю.
Источник: novinky.cz