Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.68
USD
23.6
RUB
0.34
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
03d 25 °C
С Днем России!

С Днем России!

Александра Кириченко 397 0
12 июня отмечается государственный праздник Российской Федерации – День России. Поздравляем читателей, которые отмечают этот праздник или просто имеют отношение к России!
С Днем России!

В этот день в 1990 году на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года этот день стал нерабочим (тогда состоялись выборы, на которых Борис Ельцин был выбран президентом РСФСР), а годом позже – праздничным. Изначально он назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, а свое нынешнее название получил в 2002 году с принятием нового Трудового кодекса РФ.

Кстати, многие россияне ошибочно считают 12 июня Днем независимости России, хотя с годами его официальное название все больше укореняется. С праздником!

Рассказать всем:
Темы
Россия праздники
Читайте
по теме 
Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом
05.06.2020 14:53 Политика
Чехия высылает двух сотрудников российского посольства в связи с рициновым скандалом
4780 1
Чехия пока не готова принять российских туристов
27.05.2020 11:01 Общество
Чехия пока не готова принять российских туристов
7702 0
Глава МВД обещал наказать распространителя слухов о «русском агенте» с рицином
18.05.2020 14:49 Политика
Глава МВД обещал наказать распространителя слухов о «русском агенте» с рицином
2979 0
С 2021 года визу в Россию можно будет оформить в электронном виде
15.05.2020 11:00 Экономика
С 2021 года визу в Россию можно будет оформить в электронном виде
3345 0
Последние новости:
12
июня
В пражском районе Троя завершается строительство нового пешеходного моста
12.06.2020 14:00 Общество
В пражском районе Троя завершается строительство нового пешеходного моста
119 0
Реконструкция Пражского рынка обойдется в 2-3 млрд крон
12.06.2020 12:36 Экономика
Реконструкция Пражского рынка обойдется в 2-3 млрд крон
239 0
60 туристических агентств в Чехии приостановили деятельность
12.06.2020 11:15 Экономика
60 туристических агентств в Чехии приостановили деятельность
655 0
Минздрав 15 июня смягчит ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса
12.06.2020 10:01 Общество
Минздрав 15 июня смягчит ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса
841 0
11
июня
На постаменте памятника Черчиллю в Праге появилась надпись Black Lives Matter
11.06.2020 12:40 Политика
На постаменте памятника Черчиллю в Праге появилась надпись Black Lives Matter
1079 1
Станция метро Jiřího z Poděbrad будет закрыта почти год
11.06.2020 16:01 Общество
Станция метро Jiřího z Poděbrad будет закрыта почти год
1043 0
Forbes признал Алену Шиллерову самой влиятельной женщиной Чехии
11.06.2020 14:11 Экономика
Forbes признал Алену Шиллерову самой влиятельной женщиной Чехии
1364 0
Стало известно, как будут выглядеть станции линии метро D
11.06.2020 12:16 Культура
Стало известно, как будут выглядеть станции линии метро D
3148 0
Обязательный экзамен по математике для выпускников средних школ будет отменен
11.06.2020 11:00 Общество
Обязательный экзамен по математике для выпускников средних школ будет отменен
21679 0
Польша 13 июня откроет свои границы для жителей Евросоюза
11.06.2020 09:30 Общество
Польша 13 июня откроет свои границы для жителей Евросоюза
4220 0


Мобильная версия