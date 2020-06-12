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Минздрав 15 июня смягчит ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса

Минздрав 15 июня смягчит ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса

Марина Коханкова 841 0
Ряд мер по борьбе с коронавирусом будет отменен с 15 июня, сообщил журналистам министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Люди вновь смогут покупать закуски и напитки в театрах и кинотеатрах. Через неделю могут быть разрешены мероприятия с участием до 1000 человек.
Минздрав 15 июня смягчит ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса

«Мы договорились с эпидемиологами о том, что с 15 июня сделаем промежуточное снятие ограничений, связанных с коронавирусом», — заявил Войтех. Например, со следующего понедельника будут открыты буфеты в театрах и кинотеатрах, однако во время кинопоказов и театральных представлений нельзя будет употреблять напитки и закуски в зале. По мнению Войтеха, также рискованно снимать медицинские маски и другие средства защиты дыхательных путей, если зал полон и нет свободных мест.

Дальнейшие ограничения должны быть сняты с 22 июня, когда будет разрешено проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий с участием до 1000 человек.

Эпидемиологическая комиссия 16 июня обсудит возможность отмены обязательного ношения медицинских масок в закрытых помещениях. В общественном транспорте ношение средств защиты дыхательных путей будет по-прежнему обязательным.

Источник: parlamentnilisty.cz
 

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Темы
коронавирус Чехия театр кинотеатр Министерство здравоохранения
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