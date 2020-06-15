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Какие ограничения, связанные с коронавирусом, сняты с 15 июня

Какие ограничения, связанные с коронавирусом, сняты с 15 июня

Марина Коханкова 1664 0
С понедельника отменены некоторые меры, введенные в связи с распространением коронавируса в Чехии. Носить медицинские маски на улице не обязательно, даже если рядом находятся люди. С 15 июня разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 2500 человек при соблюдении определенных условий.
Какие ограничения, связанные с коронавирусом, сняты с 15 июня

Людям, которые на улице находятся близко друг к другу, не нужно будет закрывать рот и нос. При этом ношение медицинских масок и других средств защиты дыхательных путей внутри зданий и в общественном транспорте по-прежнему является обязательным.

Разрешено проведение массовых спортивных и культурных мероприятий численностью до 2500 человек, при условии, что, например, на стадионах группы зрителей будут разделены секторами по 500 человек.  При этом посетители не должны перемещаться между секторами и обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра (за исключением членов семьи).

С 15 июня открыты буфеты в кинотеатрах и театрах, но зрителям не разрешается есть и пить непосредственно в зрительном зале во время кинопоказов и представлений.

В фитнес-центрах смогут начать работу парные, а бассейны откроют аттракционы с проточной водой (например, аттракционы с образованием волн или «реки» с течением).

В парикмахерских клиенты не должны будут соблюдать дистанцию два метра.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус правительство Чехия кинотеатр театр спорт стадион
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