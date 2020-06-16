Все ученики смогут получить табели успеваемости в конце июня

Все учащиеся чешских школ смогут в конце учебного года получить табели успеваемости, однако им придется принести с собой письменное подтверждение, что они здоровы и у них нет симптомов вирусного заболевания.

Фото: ČTK

Об этом на пресс-конференции после заседания правительства заявил министр образования Чехии Роберт Плага.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, мы хотим разрешить школам проводить мероприятия, связанные с окончанием учебного года, то есть вручать ученикам табель успеваемости или фотографироваться как в обычном учебном году», — сказал министр.

В период с 22 июня по 30 июня 2020 года начальные, средние, художественные школы и иные учебные заведения в Чехии смогут проводить мероприятия, не связанные с обучением. В них смогут участвовать все ученики без ограничений или необходимости делиться на группы.

В то же время правила для учеников, которые сейчас посещают школы в целях обучения, не изменились.

Источник: novinky.cz