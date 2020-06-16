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В Южно-Чешском крае люди уже получили ваучеры на проживание в отелях на 900 тысяч крон

В Южно-Чешском крае люди уже получили ваучеры на проживание в отелях на 900 тысяч крон

Марина Коханкова 734 0
В Южно-Чешском крае запущена скидочная онлайн-система, в рамках которой семьи могут получить компенсации в размере 30% на проживание в отелях и до 70% на посещение зоопарков, музеев, замков и других объектов.
В Южно-Чешском крае люди уже получили ваучеры на проживание в отелях на 900 тысяч крон

Региональные власти выделили в общей сложности 39 млн крон на реализацию программы «Лето в Южной Чехии». К 16 июня 421 человек получил ваучеры на сумму почти 900 тысяч крон. В основном это жители Праги, Южной Чехии, Южной Моравии и Моравско-Силезского края.

На портале туристы могут забронировать жилье в регионе со скидкой 30%, но не более 300 крон на человека в сутки. Компенсации будут предоставлены семьям от двух до шести человек, из которых по крайней мере один человек старше 18 лет. Они должны провести в Южной Чехии минимум три и максимум семь ночей.

На сегодняшний день к проекту «Лето в Южной Чехии» присоединились более 170 отелей и пансионатов. 

В прошлом году рекордные 1,78 млн гостей остановились на почти 4,5 млн ночей в южночешских отелях и пансионатах. Из них 1,15 млн — это чехи. В этом году 168 440 туристов были размещены в Южной Чехии в первом квартале, что на 29% меньше, чем в прошлом году. Из них 54 925 были иностранцами, что на 40% меньше, чем годом ранее.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Чехия Туризм скидки
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