У 10% чехов были симптомы covid-19

«Доля респондентов, которые, основываясь на своих симптомах, подозревали, что у них может быть covid-19, была одинаковой у мужчин и женщин, а также у людей с различным уровнем образования», — говорится в опросе.
9% людей лично знают по крайней мере одного человека, у кого был подтвержден коронавирус, а у 7% таких знакомых больше.
Большинство опрошенных (85%) в мае интересовала ситуация, связанная с распространением коронавируса. Люди обычно обращали внимание на обязательное ношение медицинских масок в общественных местах (94%), более строгие меры гигиены (91%). Большинство (72%) ограничили поездки на общественном транспорте, а семь из десяти чехов также сократили контакты с другими людьми.
Две трети респондентов ограничили покупки в магазине, а 65% людей укрепляли иммунитет.
По данным опроса, около 40% чехов занимались пошивом средств защиты дыхательных путей, еще 9% изготавливали дома дезинфицирующие средства.
Опрос проходил с 7 по 23 мая, и в нем приняли участие 1043 респондента.
Источник: novinky.cz