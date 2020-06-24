Почти 80% чехов планируют провести свой отпуск дома

Около 79% чехов собираются провести свой отпуск этим летом дома. Это следует из опроса, проведенного для CzechTourism компаниями Mind Bridge и Economic Impact. В среднем, люди планируют потратить на отпуск около 6150 крон на человека и отдыхать девять дней.

Фото: ČTK

«Средние расходы на отпуск составляют чуть более 700 крон на человека в день, большинство этих денег тратится на проживание и питание в ресторанах», — сказал Ян Гергет, директор агентства CzechTourism. Для предпринимателей в сфере туризма это означает потенциальные доходы на сумму около 76 млрд крон, добавил он.

Настроения населения значительно изменились по сравнению с апрелем. Люди меньше беспокоятся о последствиях эпидемии коронавируса и планируют летние каникулы. В апреле 69% людей говорили, что пока не знают, как проведут свой отпуск. Часть из них опасалась нехватки денег, некоторые боялись заразиться коронавирусом. В настоящее время только 7% респондентов точно не планируют провести свой отпуск в Чехии.

Согласно опросу, наиболее востребованными регионами являются Южная Чехия, Моравия и Либерецкий край. Наиболее привлекательным для чехов является выезд на природу или в места, где мало людей и есть что посмотреть.

Опрос проводился с 3 по 11 июня, в нем приняли участие 1000 человек.

Источник: novinky.cz