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Глава Минздрава: резкое увеличение новых случаев covid-19 — это не вторая волна эпидемии

Глава Минздрава: резкое увеличение новых случаев covid-19 — это не вторая волна эпидемии

Марина Коханкова 1 0
Резкий рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией — это не вторая волна эпидемии, заявил министр здравоохранения Адам Войтех, выступая на телеканале Prima. Причиной роста является вспышка заболевания среди сотрудников угольной шахты в Карвинском районе, где ограничительные меры будут ужесточены.
Фото: ČTK
Глава Минздрава: резкое увеличение новых случаев covid-19 — это не вторая волна эпидемии

«С нашей точки зрения, это не вторая волна, — сказал Войтех. — Это не вопрос массового роста количества случаев во всей республике». Он отметил, что, например, количество новых случаев заболевания covid-19 в Праге уменьшается. 

По данным министерства, наибольшая доля вновь подтвержденных случаев заражения на душу населения в настоящее время приходится на район Карвина. За последние семь дней на 100 тысяч жителей приходится около 136 случаев. В соседнем районе Фридек-Мистек (второе место по заболеваемости) насчитывается около 23 случаев на 100 тысяч жителей, то есть в шесть раз меньше, чем в регионе Карвина.

В воскресенье, 29 июня, в Чехии зафиксировано 305 новых случаев заболевания (последний раз такой показатель был 3 апреля). На прошлой неделе в четверг было 93 новых случая, в пятницу — 168, а в субботу — 260.

Ежедневное увеличение числа инфицированных связано с отдельными очагами болезни. Так, в регионе Карвина сотрудников угольной шахты массово тестируют на наличие covid-19, и каждый десятый тестируемый имеет положительный результат. В общей сложности тестирование должны пройти 3000 работников предприятия и члены их семей.

В целом в Чехии зафиксировано 11,6 тысяч случаев заболевания коронавирусом, вылечились 7 705 человек, умерли 348. 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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