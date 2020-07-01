ЕС откроет свои внешние границы для 15 государств. Чехия сократила список до восьми

Страны ЕС согласовали список из 15 стран, граждане которых с 1 июля смогут въехать в ЕС. Среди них Япония, Австралия и Сербия, а США и Россия в список не попали. Чешский МИД уже объявил, что сузит список до восьми государств.

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«В последние дни в Брюсселе обсуждались несколько списков, представители отдельных стран не могли договориться», — рассказал Лукаш Долански, корреспондент Чешского телевидения в Брюсселе.

Список разрешенных стран будет следующий: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Марокко, Япония, Черногория, Руанда, Сербия, Новая Зеландия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. Пятнадцатой страной в списке является Китай, но он должен сначала разрешить гражданам стран ЕС въезжать на свою территорию. Будут отменены ограничения для четырех европейских микрогосударств: Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Чешская Республика сократила число стран до восьми. МИД Чехии включил в эту группу Сербию, Черногорию, Канаду, Австралию, Японию, Южную Корею, Таиланд и Новую Зеландию.

В случае с Сербией и Черногорией возможность двусторонних путешествий неограничена: эти страны не применяют никаких ограничений к чехам. Остальные шесть государств применяют определенные ограничения на въезд из Чехии, однако Чешская Республика хочет облегчить ситуацию для своих граждан, чтобы им не нужно было предъявлять отрицательный тест на covid-19 или проходить карантин после возвращения из этих стран.

«Мы также хотим побудить эти государства начать относиться к нам симметрично, то есть разрешить поездки для наших граждан без каких-либо условий. Поездки иностранцев из этих стран в Чешскую Республику пока не будут разрешены, но мы готовы гибко реагировать на изменение ситуации», — заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Европейский союз закрыл свои внешние границы в марте, когда коронавирусная инфекция начала быстро распространяться в европейских странах. В то время также начался контроль на внутренних границах между государствами ЕС, который государства-члены постепенно отменили в июне за некоторыми исключениями. Европейская комиссия в свою очередь рекомендовала, чтобы с начала июля людей из стран, не входящих в ЕС, постепенно допускали в государства объединения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

ЕС сейчас пытается возродить туризм, который сильно пострадал от весенних ограничений. Связанные с ним отрасли составляют около одной десятой валового внутреннего продукта ЕС, и некоторые страны призвали к тому, чтобы границы открывались быстрее для большего количества неевропейских туристов. Тем не менее многие государства призывают к осторожности, опасаясь второй волны болезни.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz