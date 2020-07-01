Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.68
USD
23.76
RUB
0.33
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
ЕС откроет свои внешние границы для 15 государств. Чехия сократила список до восьми

ЕС откроет свои внешние границы для 15 государств. Чехия сократила список до восьми

Марина Коханкова 264 0
Страны ЕС согласовали список из 15 стран, граждане которых с 1 июля смогут въехать в ЕС. Среди них Япония, Австралия и Сербия, а США и Россия в список не попали. Чешский МИД уже объявил, что сузит список до восьми государств.
Фото: ČTK
ЕС откроет свои внешние границы для 15 государств. Чехия сократила список до восьми

«В последние дни в Брюсселе обсуждались несколько списков, представители отдельных стран не могли договориться», — рассказал Лукаш Долански, корреспондент Чешского телевидения в Брюсселе.

Список разрешенных стран будет следующий: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Марокко, Япония, Черногория, Руанда, Сербия, Новая Зеландия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. Пятнадцатой страной в списке является Китай, но он должен сначала разрешить гражданам стран ЕС въезжать на свою территорию. Будут отменены ограничения для четырех европейских микрогосударств: Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Чешская Республика сократила число стран до восьми. МИД Чехии включил в эту группу Сербию, Черногорию, Канаду, Австралию, Японию, Южную Корею, Таиланд и Новую Зеландию.

В случае с Сербией и Черногорией возможность двусторонних путешествий неограничена: эти страны не применяют никаких ограничений к чехам. Остальные шесть государств применяют определенные ограничения на въезд из Чехии, однако Чешская Республика хочет облегчить ситуацию для своих граждан, чтобы им не нужно было предъявлять отрицательный тест на covid-19 или проходить карантин после возвращения из этих стран.

«Мы также хотим побудить эти государства начать относиться к нам симметрично, то есть разрешить поездки для наших граждан без каких-либо условий. Поездки иностранцев из этих стран в Чешскую Республику пока не будут разрешены, но мы готовы гибко реагировать на изменение ситуации», — заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Европейский союз закрыл свои внешние границы в марте, когда коронавирусная инфекция начала быстро распространяться в европейских странах. В то время также начался контроль на внутренних границах между государствами ЕС, который государства-члены постепенно отменили в июне за некоторыми исключениями. Европейская комиссия в свою очередь рекомендовала, чтобы с начала июля людей из стран, не входящих в ЕС, постепенно допускали в государства объединения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

ЕС сейчас пытается возродить туризм, который сильно пострадал от весенних ограничений. Связанные с ним отрасли составляют около одной десятой валового внутреннего продукта ЕС, и некоторые страны призвали к тому, чтобы границы открывались быстрее для большего количества неевропейских туристов. Тем не менее многие государства призывают к осторожности, опасаясь второй волны болезни.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Евросоюз Европа Чехия иностранцы Туризм
Читайте
по теме 
Лето-2020: ваучеры и скидки на отдых в Чехии
30.06.2020 19:00 О Чехии
Лето-2020: ваучеры и скидки на отдых в Чехии
780 0
Люди, работающие по контракту, получат компенсацию от государства
30.06.2020 10:52 Экономика
Люди, работающие по контракту, получат компенсацию от государства
2500 0
В Праге с 1 июля люди обязаны будут носить медицинские маски в метро и на акциях свыше 100 человек
29.06.2020 11:32 Общество
В Праге с 1 июля люди обязаны будут носить медицинские маски в метро и на акциях свыше 100 человек
5532 0
Глава Минздрава: резкое увеличение новых случаев covid-19 — это не вторая волна эпидемии
29.06.2020 10:04 Общество
Глава Минздрава: резкое увеличение новых случаев covid-19 — это не вторая волна эпидемии
3284 0
Последние новости:
30
июня
В оломоуцком зоопарке родилась двойня золотистых львиных игрунок
30.06.2020 16:40 Общество
В оломоуцком зоопарке родилась двойня золотистых львиных игрунок
577 0
На Карловом мосту установят праздничный стол длиной 515 метров
30.06.2020 13:06 Общество
На Карловом мосту установят праздничный стол длиной 515 метров
6012 0
По карте Lítačka можно будет получить скидку 50% на билеты в пражские музеи и галереи
30.06.2020 12:15 Культура
По карте Lítačka можно будет получить скидку 50% на билеты в пражские музеи и галереи
1080 0
Люди, работающие по контракту, получат компенсацию от государства
30.06.2020 10:52 Экономика
Люди, работающие по контракту, получат компенсацию от государства
2500 0
29
июня
Правительство утвердило единый налог для самозанятых
29.06.2020 17:10 Экономика
Правительство утвердило единый налог для самозанятых
7947 0
Граждане 113 стран в 2021 году смогут въезжать в Россию по электронной визе
29.06.2020 15:01 Общество
Граждане 113 стран в 2021 году смогут въезжать в Россию по электронной визе
2661 0
МИД России ответил на заявления старосты Праги 6 о сносе памятника Коневу
29.06.2020 13:19 Политика
МИД России ответил на заявления старосты Праги 6 о сносе памятника Коневу
1758 0
В Праге с 1 июля люди обязаны будут носить медицинские маски в метро и на акциях свыше 100 человек
29.06.2020 11:32 Общество
В Праге с 1 июля люди обязаны будут носить медицинские маски в метро и на акциях свыше 100 человек
5532 0
Глава Минздрава: резкое увеличение новых случаев covid-19 — это не вторая волна эпидемии
29.06.2020 10:04 Общество
Глава Минздрава: резкое увеличение новых случаев covid-19 — это не вторая волна эпидемии
3284 0
28
июня
Обязанность носить медицинские маски будет отменена 1 июля, но не везде
28.06.2020 15:13 Общество
Обязанность носить медицинские маски будет отменена 1 июля, но не везде
5455 0


Мобильная версия