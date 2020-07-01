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Минздрав будет ежедневно публиковать карту регионов с повышенным риском заражения сovid-19

Минздрав будет ежедневно публиковать карту регионов с повышенным риском заражения сovid-19

Марина Коханкова 518 0
Министерство здравоохранения Чехии 1 июля начало публиковать карту регионов, благодаря которой можно отслеживать возможное ухудшение ситуации с коронавирусом в стране.
Минздрав будет ежедневно публиковать карту регионов с повышенным риском заражения сovid-19

На сайте оценивается увеличение числа положительных тестов на covid-19, сравниваются данные о госпитализации и другие тенденции за последние сутки и еженедельно. 

Риск оценивается по десятибалльной шкале, сообщил на пресс-конференции директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек. В зависимости от текущей ситуации регион может быть обозначен белым (благоприятная ситуация), оранжевым (тенденция к росту), красным (есть риск заражения среди уязвимых групп) или черным цветом (высокий риск). Чтобы регион стал черным, число новых случаев должно быстро нарастать (до десятков или сотен в день).

С 1 марта более 11 600 человек заразились коронавирусом в Чешской Республике, хуже всего ситуация в районах Карвина, Фридек-Мистек и Острава. 

«Общая эпидемиологическая ситуация очень хорошая, не существует неконтролируемого распространения заболевания. Все новые случаи связаны с регионами, о которых нам известно», — прокомментировал Душек данные о появлении 260 и 305 новых случаев заболевания за выходные.

Если ситуация ухудшится, меры будут ужесточены. В качестве первого шага рассматривается обязательное ношение медицинских масок, затем соблюдение дистанции и ограничение на проведение массовых мероприятий. При высокой степени риска могут последовать ограничения на передвижение в определенных регионах.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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