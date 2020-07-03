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Начался ремонт на многих чешских автомагистралях

Начался ремонт на многих чешских автомагистралях

Марина Коханкова 281 0
На автомагистрали D1 идет ремонт участков длиной в 71 километр. Это означает, что почти 40% пути из Праги в Брно водители проводят в пробках или движутся с максимальной скоростью 80 км/час.
Начался ремонт на многих чешских автомагистралях

Модернизация автомагистрали D1 должна завершиться в следующем году, пообещал глава Управления автомобильных дорог и автомагистралей Радек Матл.

D1 — не единственное место в Чешской Республике, где водителей ожидают сложности. Длинные пробки образуются ежедневно на дороге I/7, которая соединяет Прагу с городом Хомутов, по ней водители добираются до городов Мост и Жатец. Причина — ремонт моста в Лотуше, из-за чего ограничено движение транспорта. Водители легковых автомобилей могут объехать этот участок по соседним шоссе. 

В городе Ческе-Будеёвице водителей ждет пять ограничений. Движение осложнено в основном из-за реконструкции моста на улице Надражни. Задержка составляет не менее десяти минут.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
дороги Чехия реконструкция
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