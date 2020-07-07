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Суд приговорил бездомного к 1,5 годам тюрьмы за кражу пяти булок из магазина

Суд приговорил бездомного к 1,5 годам тюрьмы за кражу пяти булок из магазина

Марина Коханкова 356 0
Мужчина, который украл пять булок в магазине в Брно во время чрезвычайного положения, приговорен областным судом к 1,5 годам тюрьмы. По решению суда первой инстанции, вор получил два года лишения свободы, однако апелляция смягчила приговор. Решение суда является окончательным.
Суд приговорил бездомного к 1,5 годам тюрьмы за кражу пяти булок из магазина

Двадцатипятилетний Лукаш Калина, согласно обвинительному заключению, украл из магазина пять упаковок хлебной продукции, каждая из которых стоила 12,50 кроны. Он положил булки в сумку и прошел через кассу без оплаты, после чего был задержан службой безопасности магазина.

Мужчина живет на улице и украл еду, поскольку был голоден. Он сразу признался в совершенном преступлении, рассказал адвокат осужденного Петра Жилкова, однако наказание было суровым. В прошлом бездомного трижды судили за аналогичное преступление, на момент совершения очередной кражи он находился на испытательном сроке.

Изначально мужчине грозило до восьми лет тюрьмы из-за того, что кража была совершена в период чрезвычайного положения.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
бездомные Брно суды кражи магазины
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