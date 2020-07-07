Суд приговорил бездомного к 1,5 годам тюрьмы за кражу пяти булок из магазина

Мужчина, который украл пять булок в магазине в Брно во время чрезвычайного положения, приговорен областным судом к 1,5 годам тюрьмы. По решению суда первой инстанции, вор получил два года лишения свободы, однако апелляция смягчила приговор. Решение суда является окончательным.

Двадцатипятилетний Лукаш Калина, согласно обвинительному заключению, украл из магазина пять упаковок хлебной продукции, каждая из которых стоила 12,50 кроны. Он положил булки в сумку и прошел через кассу без оплаты, после чего был задержан службой безопасности магазина.

Мужчина живет на улице и украл еду, поскольку был голоден. Он сразу признался в совершенном преступлении, рассказал адвокат осужденного Петра Жилкова, однако наказание было суровым. В прошлом бездомного трижды судили за аналогичное преступление, на момент совершения очередной кражи он находился на испытательном сроке.

Изначально мужчине грозило до восьми лет тюрьмы из-за того, что кража была совершена в период чрезвычайного положения.

Источник: novinky.cz