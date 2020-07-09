Посольство России в ЧР: россияне, у которых истек срок визы, должны покинуть Чехию до 16 июля

Иностранные граждане, срок действия визы или вида на жительство которых истек после 12 марта 2020 года, должны покинуть территорию Чешской Республики не позднее 16 июля 2020 года.

В течение этого периода выездной ордер выдаваться не будет. Для обеспечения транзита через другие государства — члены ЕС в документы будут ставить специальный штамп чешской полиции.

Иностранным гражданам, которые не могут покинуть страну до 16 июля из-за отсутствия авиасообщения и наземного транспортного сообщения со странами, гражданами которых они являются или в которых проживают, рекомендуется посетить офис полиции по делам иностранцев. При условии предъявления документа, подтверждающего отсутствие авиаперевозок (например, подтверждения, выданного посольством), или документа о бронировании авиабилета на ближайшую доступную дату, будет выдан выездной ордер.

Иностранные граждане, которые не посетят офис или посетят его после 16 июля 2020 года, будут классифицированы как незаконно проживающие на территории страны.

Источник: Посольство России в Чехии