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Жаркое лето в Чехию пока не придет

Жаркое лето в Чехию пока не придет

Марина Коханкова 133 0
Пятница, 10 июля, будет самым теплым днем этой недели, в субботу и на следующей неделе температура воздуха не превысит 23 градусов, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
Жаркое лето в Чехию пока не придет

В четверг будет облачно, возможны осадки. Столбик термометра покажет 19-23 градуса тепла. Небольшая облачность в начале дня также будет преобладать в пятницу. «Днем и вечером будет постепенное увеличение облачности с северо-запада с дождями и грозам. Ночные температуры опустятся до 12-16 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до 27-31 градусов», — сказала Гонсова.

В субботу будет переменная облачность, днем температура воздуха не превысит 18-22 градусов тепла. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью будет от 8 до 12 градусов тепла, а днем не более 17–21.

В начале следующей недели температура воздуха составит от 23 до 25 градусов тепла, в среду возможны дожди.

Источник: novinky.cz

 

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