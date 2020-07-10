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В трех населенных пунктах Чехии растет количество новых случаев заражения covid-19

В трех населенных пунктах Чехии растет количество новых случаев заражения covid-19

Марина Коханкова 473 0
В поселке Цирквице (регион Кутна Гора) зафиксировано 33 новых случая заболевания коронавирусом, основным очагом распространения является отделение компании HR Partner CZE, деятельность которой приостановлена. В некоторых населенных пунктах Чехии вновь вводится обязательное ношение медицинских масок в закрытых помещениях.
Фото: ČTK/ABACA
В трех населенных пунктах Чехии растет количество новых случаев заражения covid-19

Первоначально заразились 13 человек, затем количество заболевших стало расти. Гигиенисты проверяют контакты пациентов, сдать тесты должны будут около 100 человек.

«Мы договорились с главами муниципалитетов Кржесетице, Умонин и Червене Яновице о введении профилактических мер — ношение средств защиты дыхательных путей в закрытых помещениях и общественных местах», — сказала директор областной станции гигиены Дана Шаламунова. Непосредственно в Цирквисе людям не нужно носить шторы, потому что там никто из зараженных работников не живет, а помещения компании сейчас вышли из строя.

Моторест Vosrkráč в Цирквице закрыт, а рестораны U Nevolů в Křesetice и U Zámku в Úmonín работают в ограниченном режиме. Запрещено посещение больниц в Колине, Кутной Горе и Чаславе, а также домов престарелых.

Компания HR Partner CZE производит транспортные средства для перевозки животных, руководство фирмы находится в постоянном контакте с гигиенистами. 

Район Кутна Гора в настоящее время занимает второе место по заболеваемости коронавирусом (42,2 зараженных на 100 тысяч жителей за последние семь дней). Первое место занимает регион Карвина (154 случая на 100 тысяч жителей), а третье — Фридек-Мистек с показателем 34,5 случая на 100 тысяч жителей.  Еще одним очагом распространения болезни является поселок Ветрны Еников, где за последние семь дней заболели 14 человек, в целом там по итогам тестов может быть выявлено десятки случаев.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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