Полиция предъявит обвинение зараженной covid-19 женщине, которая не соблюдала карантин

32-летней женщине грозит до 8 лет лишения свободы за то, что она находилась в общественных местах без средств защиты дыхательных путей и нарушила карантинный режим.
Полиция задержала женщину и поместила в следственный изолятор. «23 июня расследование было прекращено в связи с ходатайством о предъявлении обвинения, дело было передано в прокуратуру», — сказала пресс-секретарь Моравско-Силезской региональной полиции Павла Ироушкова.
В Моравско-Силезском регионе за последнюю неделю прибавилось 19 человек, госпитализированных с covid-19. Количество жителей, прошедших тест и получивших положительный результат, с 3 июля увеличилось на 459 человек.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz