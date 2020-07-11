Полиция предъявит обвинение зараженной covid-19 женщине, которая не соблюдала карантин

Полиция намерена предъявить обвинение женщине из Новоичинска, которая заразилась коронавирусом и не соблюдала карантин. Вместо того, чтобы быть дома, инфицированная посещала торговый центр и ездила на такси. Ее могут обвинить в умышленном распространении опасной болезни.

32-летней женщине грозит до 8 лет лишения свободы за то, что она находилась в общественных местах без средств защиты дыхательных путей и нарушила карантинный режим.

Полиция задержала женщину и поместила в следственный изолятор. «23 июня расследование было прекращено в связи с ходатайством о предъявлении обвинения, дело было передано в прокуратуру», — сказала пресс-секретарь Моравско-Силезской региональной полиции Павла Ироушкова.

В Моравско-Силезском регионе за последнюю неделю прибавилось 19 человек, госпитализированных с covid-19. Количество жителей, прошедших тест и получивших положительный результат, с 3 июля увеличилось на 459 человек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz