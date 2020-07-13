Венгрия ввела систему «Светофор» по аналогии с Чехией

Въезд в Венгрию граждан из стран с невысоким риском заражения covid-19 по-прежнему не ограничен, и Чехия пока входит в эту категорию. Однако туристам из «желтых» стран нужно будет пройти тест на коронавирус или 14-дневный карантин. Среди стран — членов Европейского союза в данную категорию включены Болгария, Португалия, Румыния и Швеция.

«Мы внедряем систему "Светофор", исходя из развития эпидемиологической ситуации в различных странах. Эти меры направлены на то, чтобы предотвратить распространение вируса из-за границы», — заявил спикер премьер-министра страны Гергели Гуляс. За пределами Евросоюза рискованными странами считаются Великобритания, Норвегия, Россия, Сербия, Япония, Китай и США, сказал он.

Чешская Республика, по данным на 13 июля, остается в «зеленом» списке. Гражданам стран, отмеченных красным цветом, будет во въезде в Венгрию отказано. Эта категория включает в себя Албанию, Боснию и Герцеговину, Беларусь, Косово, Северную Македонию, Молдову, Черногорию, Украину, Австралию, Океанию и все страны Азии, Африки и Южной Америки.

Хорватия пока остается в «зеленой» категории, но правительство Венгрии будет менять список стран каждую среду.

Источник: novinky.cz