Сухого и жаркого лета синоптики не обещают

На выходных и всю следующую неделю температура воздуха днем в Чехии не превысит 25 градусов тепла. Кроме того, временами будет облачно, пройдут дожди, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В четверг в Чехии будет дождливо, возможны грозы. Дневная температура составит +18...+22°C. Облачная погода сохранится в пятницу, 17 июля. Ночью столбик термометра опустится до +10...+14°C, а днем воздух прогреется до 17-21 градусов выше нуля.

«В субботу будет в основном облачно, в некоторых местах пройдут дожди. Днем ожидается от 20 до 24 градусов тепла», — сказала Гонсова. В воскресенье синоптики обещают переменную облачность с небольшими осадками. Ночью температура воздуха опустится до 11-15 градусов тепла, а днем достигнет 21-25 градусов. В понедельник, 20 июля, максимальная температура днем может составить 25-27 градусов выше нуля. Во вторник придет небольшое похолодание, будет около +20°C, возможны дожди.

Источник: novinky.cz