Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.37
USD
22.79
RUB
0.32
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04d 24 °C
Минздрав подтвердил: ограничительные меры будут введены с 27 июля

Минздрав подтвердил: ограничительные меры будут введены с 27 июля

Марина Коханкова 2210 0
Ограничения, которые призваны предотвратить распространение коронавирусной инфекции на территории Чехии, будут применяться с понедельника, 27 июля, на территории всей страны. Подробности Министерство здравоохранения планирует обнародовать 24 июля, сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.
Минздрав подтвердил: ограничительные меры будут введены с 27 июля

Введение новых мер обусловлено неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. В среду количество больных SARS-CoV-2 увеличилось на 247 человек, общее количество зараженных составляет 14 750 человек. При этом во вторник число новых случаев заражения коронавирусом составило 211. Сейчас больны 5 062 человека, 364 умерли.

«Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с ситуацией без каких-либо жестких ограничительных мер, таких как ограничение свободного передвижения или закрытие магазинов или ресторанов. Скорее, это будут превентивные меры», — сказал Войтех в четверг.

Среди возможных мер министерство рассматривает введение обязательного ношения медицинских масок в медицинских учреждениях или во всех закрытых помещениях, а также в общественном транспорте. Могут быть введены ограничения по количеству участников массовых мероприятий.

Источник: novinky.cz
 

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Адам Войтех: если ситуация не улучшится, ограничительные меры будут введены по всей стране
23.07.2020 09:07 Общество
Адам Войтех: если ситуация не улучшится, ограничительные меры будут введены по всей стране
1389 0
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
22.07.2020 12:47 Экономика
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
796 0
Глава МВД Чехии не исключил возможность переноса выборов в Сенат
22.07.2020 10:36 Политика
Глава МВД Чехии не исключил возможность переноса выборов в Сенат
698 0
Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек
22.07.2020 09:06 Общество
Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек
4528 0
Последние новости:
23
июля
На выходных в Чехии будет 25 градусов тепла
23.07.2020 14:04 Общество
На выходных в Чехии будет 25 градусов тепла
93 0
МИД Чехии осудил приговор российскому историку Юрию Дмитриеву
23.07.2020 10:38 Политика
МИД Чехии осудил приговор российскому историку Юрию Дмитриеву
427 0
Адам Войтех: если ситуация не улучшится, ограничительные меры будут введены по всей стране
23.07.2020 09:07 Общество
Адам Войтех: если ситуация не улучшится, ограничительные меры будут введены по всей стране
1389 0
22
июля
Принят закон о введении электронных виз для въезда в Россию
22.07.2020 15:02 Общество
Принят закон о введении электронных виз для въезда в Россию
1678 0
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
22.07.2020 12:47 Экономика
Свыше 65% чехов отправятся летом в отпуск на своем автомобиле
796 0
Глава МВД Чехии не исключил возможность переноса выборов в Сенат
22.07.2020 10:36 Политика
Глава МВД Чехии не исключил возможность переноса выборов в Сенат
698 0
Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек
22.07.2020 09:06 Общество
Коронавирус в Чехии бьет рекорды: сейчас болеют более 5000 человек
4528 0
21
июля
Подержанные автомобили в Чехии подешевели в среднем на 7%
21.07.2020 15:00 Экономика
Подержанные автомобили в Чехии подешевели в среднем на 7%
2207 0
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
21.07.2020 12:42 Общество
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран
2901 0
Государство выплатит организаторам культурных мероприятий компенсации на 900 млн крон
21.07.2020 12:31 Экономика
Государство выплатит организаторам культурных мероприятий компенсации на 900 млн крон
838 0


Мобильная версия