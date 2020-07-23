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На выходных в Чехии будет 25 градусов тепла

На выходных в Чехии будет 25 градусов тепла

Марина Коханкова 93 0
На ближайших выходных и в начале следующей недели температура воздуха в Чехии составит около 25 градусов тепла. Однако возможны дожди и грозы, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
На выходных в Чехии будет 25 градусов тепла

«Жаркой погоды, подходящей для купания, ожидать не стоит. Температура воды в естественных водоемах чаще всего колеблется от 18 до 22°C», — сказала Гонсова.

В четверг температура воздуха днем составит от 22 до 26 градусов Цельсия, будет ясно. В пятницу в Чехию придут дожди и грозы, ночью столбик термометра покажет 11-15°С, а днем воздух прогреется до 23-27°C.

В субботу ожидается переменная облачность, местами грозы. Ночью будет от 11 до 15 градусов тепла, а днем — от 22 до 26 градусов Цельсия. В воскресенье синоптики обещают сильный дождь, утренние температуры не превысят 16 градусов тепла. Днем столбик термометра покажет от 22 до 26°C.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
погода Чехия
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