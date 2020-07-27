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В Праге появился пивной поезд

В Праге появился пивной поезд

Марина Коханкова 1215 0
Каждую среду через Прагу ездит специальный пивной поезд (Pojízdná klubovnа), придуманный группой любителей путешествий из города Брно. Люди могут наслаждаться необычной поездкой не только рассказывая о своих путешествиях, но и слушая музыку или выпивая разливное пиво.
В Праге появился пивной поезд

«Мобильный клуб — это место, где путешественники встречаются, пьют пиво, рассказывают о новых приключениях, играют на гитаре и снова возвращаются домой», — описывает идею соорганизатор проекта Альберт Фикачек из компании Vlak Fest.

Кроме того, также можно купить билеты на мастер-классы и лекции для путешественников. Например, известный чешский путешественник Ладислав Зибура был одним из гостей в июле, а в августе своими впечатлениями поделится Микулаш Шкода, автор книги о путешествиях «Můžeš (po)dělat cokoliv».

«Мы покидаем железнодорожную станцию ​​Прага-Бубны в 18:48, и поездка туда и обратно занимает около шести часов, чтобы успеть домой на метро. Конечно, люди могут входить и выходить где угодно по пути», — объясняет Фикачек. Стоимость поездки для взрослого составляет 300 крон, для студентов — 200 крон.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
поезда Чехия чешское пиво
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