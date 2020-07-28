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Большинство посольств Чехии в зарубежных странах возобновят выдачу виз

Большинство посольств Чехии в зарубежных странах возобновят выдачу виз

Марина Коханкова 2762 0
Большинство посольств и генеральных консульств Чехии за рубежом с 1 августа 2020 года в полном или ограниченном режиме возобновят прием заявлений на визы.
Большинство посольств Чехии в зарубежных странах возобновят выдачу виз

Работу возобновят 74 из 80 чешских представительств за рубежом, сообщает МИД Чехии. Консульства будут принимать заявления на отдельные типы виз, например для воссоединения семьи, учебы, визы для членов семьи чешских граждан и для трудоустройства в рамках целевых программ экономической миграции.

«После пандемии мы уже принимаем визовые заявления в полном объеме в 16 посольствах в странах с низким риском заражения. Это, например, Южная Корея, Япония или Австралия. По состоянию на 1 августа 2020 года из-за плохой эпидемиологической ситуации посольства в Бразилиа, Сан-Паулу, Сантьяго, Боготе, Нур-Султане и Дели останутся закрытыми», — сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. 

Министерство иностранных дел будет оценивать все риски, связанные с частичным открытием визовых отделений, в начале и в середине месяца, то есть примерно раз в 14 дней. Подробная информация доступна на сайте МИД в разделе «COVID-19 VÍZA».

Источник: МИД Чехии
 

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Темы
Министерство иностранных дел Чехия визы коронавирус
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