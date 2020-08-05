Украина поместила Чехию и Словакию в «красную» зону

Министерство здравоохранения Украины включило более 120 стран, в том числе Чехию и Словакию, в так называемую красную зону с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Всем, кто прибывает в Украину из этих стран, нужно представить отрицательный тест на covid-19 или пройти карантин.

Список будет обновляться каждую неделю. Согласно представленным данным, в Украине на 100 тысяч человек приходится 33 инфицированных коронавирусом за последние две недели, прирост составил 20%. В Чешской Республике зарегистрировано 24,5 случая на 100 тысяч жителей, а прирост новых случаев составил 83%. В Словакии эти показатели составляют 5,8 случая и 32,5% соответственно.

В «зеленой» зоне находятся Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия. В «красной» зоне, помимо Чехии и Словакии, находятся, например, Китай, Венгрия, Грузия, Германия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция и Россия.

Источник: novinky.cz