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Где и кому нужно будет носить медицинские маски с 1 сентября. Подробности

Где и кому нужно будет носить медицинские маски с 1 сентября. Подробности

Александра Кириченко 1134 0
Министр здравоохранения Адам Войтех прояснил условия обязательного ношения средств защиты дыхательных путей, которое снова вводится по всей Чехии с 1 сентября.
Где и кому нужно будет носить медицинские маски с 1 сентября. Подробности

На пресс-конференции министр рассказал, что ношение масок будет обязательно во всех видах транспорта (и местного, и междугороднего) и в закрытых помещениях. К последним относятся магазины, торговые центры, различные ведомства, почта, парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания. В кафе и ресторанах маски можно будет снимать только за столом во время употребления пищи и напитков.

Закрывать нос и рот также нужно будет на всех мероприятиях в закрытых помещениях, где собирается много людей (включая свадьбы, похороны и голосования), и во всех медицинских учреждениях. 

Маски не понадобятся в фитнес-клубах, бассейнах и саунах, при занятиях любыми видами спорта в закрытых помещениях. От обязанности их носить освобождены судьи и другие участники судебных заседаний. Также исключения сделаны для детей в возрасте до двух лет и людей с ограниченными возможностями интеллекта.

Школьникам и студентам с 1 сентября придется носить маски, когда они будут находиться в учебных заведениях, но за пределами классов и аудиторий. 

«Ношение масок — важный инструмент профилактики заболеваний. В этом нет ничего аномального. Обязанность носить маску — одна из основных превентивных мер для нас», — заявил Войтех.

Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус эпидемия Болезни Министерство здравоохранения
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