Жителя Чехии отправили в тюрьму на 2 года за кражу шоколадок во время ЧС

Городской суд Праги оставил в силе приговор к двум годам тюремного заключения мужчине, укравшему во время чрезвычайной ситуации 30 плиток шоколада на 2 277 крон. Он панировал перепродать их вьетнамским торговцам.

25-летний рецидивист осуществил кражу 22 апреля в магазине в пражском районе Йижни-Мнесто. Он упаковал шоколадки в рюкзак и попытался уйти, не заплатив, но его остановил охранник.

В районном суде Праги 4 мужчина, который уже шесть раз был судим, признался, что хотел перепродать шоколад вьетнамскому магазину. На вырученные деньги он планировал купить лекарство от астмы и еду. Он рассказал, что знал об объявленном чрезвычайном положении, но не представлял, что это означает на практике.

В декабре прошлого этот же человек украл в баре у своего товарища бумажник с несколькими сотнями крон и платежной картой. Таким образом, суд первой инстанции, суммировав оба преступления, приговорил мужчину к двум годам реального срока, пояснив, что менее суровые приговоры не помогут исправлению рецидивиста. Также суд постановил, что незнание последствий кражи во время чрезвычайного положения не освобождает от ответственности.

В обычное время наказание за повторную кражу составляет от шести месяцев до трех лет лишения свободы, а во время чрезвычайной ситуации — с двух до восьми лет.

Ранее в Брно другой мужчина был приговорен к 26 месяцам тюрьмы за кражу продуктов из магазина во время ЧС.

Источник: novinky.cz