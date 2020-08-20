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В школах, магазинах и ресторанах маски все-таки не будут нужны

В школах, магазинах и ресторанах маски все-таки не будут нужны

Александра Кириченко 26 0
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех вновь изменил правила обязательного ношения медицинских масок начиная с 1 сентября. В школах, магазинах и ресторанах их можно будет не носить.
В школах, магазинах и ресторанах маски все-таки не будут нужны

Таким образом, если за ближайшие 10 дней министр не передумает еще раз, с 1 сентября добавится лишь обязанность носить маски во всех видах общественного транспорта и, возможно, на массовых мероприятиях в закрытых помещениях.

В целом требования закрывать дыхательные пути будут регулироваться так называемым «светофором», то есть в зависимости от числа заболевших в каждом из регионов Чехии. 

Маски в школах (планировалось, что их нужно будет носить за пределами классов) могут быть введены, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшится с началом учебного года.

Ранее недовольство непоследовательностью и нелогичностью новых требований Министерства здравоохранения выразил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Сегодня он должен был обсудить эту тему с Адамом Войтехом. На непоследовательность мер и их противоречие идеи «светофора» также указывала оппозиция.

Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус Болезни Министерство здравоохранения школы
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