Метеорологи предупредили о сильном ветре в Чехии

В среду метеорологи выдали предупреждение о сильном ветре, скорость которого может достигать 70 километров в час.

Фото: Yuri Gripas

В Чешской Республике 26 августа будет дуть юго-западный ветер со скоростью от трех до семи метров в секунду, порывы достигнут около 55 км/ч. В течение дня ветер будет усиливаться, особенно в Западной и Центральной Чехии, а также в других регионах. Ураганный ветер ожидается в горах, где его скорость может составить 90 км/ч.



В Праге, Усти-над-Лабем и Среднечешском крае с 26 августа в связи с прогнозом погоды вступает в силу предупреждение о повышенном риске возникновения пожаров. В связи с этим запрещено разводить открытый огонь в парках, лесопарках, садах и других общественных местах, а также бросать на землю горящие окурки от сигарет.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz