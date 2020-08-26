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Метеорологи предупредили о сильном ветре в Чехии

Метеорологи предупредили о сильном ветре в Чехии

Марина Коханкова 193 0
В среду метеорологи выдали предупреждение о сильном ветре, скорость которого может достигать 70 километров в час.
Фото: Yuri Gripas
Метеорологи предупредили о сильном ветре в Чехии

В Чешской Республике 26 августа будет дуть юго-западный ветер со скоростью от трех до семи метров в секунду, порывы достигнут около 55 км/ч. В течение дня ветер будет усиливаться, особенно в Западной и Центральной Чехии, а также в других регионах. Ураганный ветер ожидается в горах, где его скорость может составить 90 км/ч.
 
В Праге, Усти-над-Лабем и Среднечешском крае с 26 августа в связи с прогнозом погоды вступает в силу предупреждение о повышенном риске возникновения пожаров. В связи с этим запрещено разводить открытый огонь в парках, лесопарках, садах и других общественных местах, а также бросать на землю горящие окурки от сигарет.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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погода Чехия
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