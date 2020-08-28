Метеорологи выдали предупреждение о сильных грозах

Чешский гидрометеорологический институт предупредил о сильных грозах, которые могут сопровождаться проливным дождем, градом и сильными порывами ветра.

«В пятницу вечером начнутся грозы, иногда сильные, сопровождаемые проливными дождями, градом и порывами ветра около 70 километров в час. Выпадет до 40 миллиметров осадков», — рассказали метеорологи.

Предупреждение о сильных грозах действует с 16:00 пятницы до полуночи в некоторых районах Среднечешского, Южночешского и Краловеградецкого краев, а также в Пардубицком крае и на Высочине.

В субботу синоптики прогнозируют сильные грозы с порывами ветра около 90 километров в час, град и проливной в Моравскосилезском, Злинском и Оломоуцком краях. Предупреждение начнет действовать в субботу, 29 августа, с 18:00 и продлится до 6:00 воскресенья.

Метеорологи сообщили, что еще одно предупреждение может быть выпущено в воскресенье днем ​​и вечером, так как они ожидают аналогичной погоды в восточной половине республики.

Источник: novinky.cz