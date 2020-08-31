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Не все школы в Чехии откроются 1 сентября

Не все школы в Чехии откроются 1 сентября

Марина Коханкова 768 0
Около десяти школ не откроются в начале учебного года из-за карантинных мер, связанных с распространением коронавируса. Об этом заявил министр образования Роберт Плага, выступая на телеканале Prima.
Не все школы в Чехии откроются 1 сентября

Согласно плану, новый учебный год в школах начнется во вторник. Обучение должно сопровождаться строгими правилами гигиены. Любые меры против коронавируса будут приниматься в соответствии с системой «светофор», которая отражает степень распространения коронавируса в том или ином регионе Чехии. Некоторые школы уже заявили, что не откроются 1 сентября из-за карантина.

«Пока нам известно максимум о десяти школах, которые не откроются», — сказал Плага. По его словам, цель — свести к минимуму карантинные меры в школах.

Ассоциация директоров начальной школы требует четких правил для гигиенистов в Праге, где эпидемиологическая ситуация самая тяжелая. В пятницу, 28 августа, на интерактивной карте Прага «пожелтела», однако дополнительных мер в отношении школ принято не было.

По словам Плаги, чешская столица находится «в переходной фазе от зеленого к оранжевому», и ситуация еще не настолько серьезна, чтобы ношение масок стало обязательным во всех учебных заведениях.

«До открытия школ осталось несколько часов, и директора не знают, как им поступать», — сказал заместитель председателя партии ODS Мартина Бакса. По его словам, руководители школ, ученики и их родители находятся в состоянии неопределенности.

Министр образования добавил, что в материалах, предназначенных для школ, изложены четкие инструкции, как предотвратить заражение коронавирусом. Областные санитарно-гигиенические станции принимают меры в зависимости от ситуации в регионах. 

Источник: denik.cz

 

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школы Чехия коронавирус Министерство образования
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