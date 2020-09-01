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Венгрия смягчила правила пересечения границ для туристов из Чехии, Польши и Словакии

Венгрия смягчила правила пересечения границ для туристов из Чехии, Польши и Словакии

Марина Коханкова 1 0
​Чехи, поляки и словаки, которые до 1 сентября забронировали отель в Венгрии, смогут приехать в страну, если предъявят отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Венгрия смягчила правила пересечения границ для туристов из Чехии, Польши и Словакии

Как уже сообщал 420on.cz, Венгрия закроет свои границы для иностранцев как минимум на один месяц с 1 сентября, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в стране. «На данный момент все страны находятся в красной зоне высокого риска для нас», — заявил 28 августа глава аппарата правительства Венгрии Гергей Гуляш.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 31 августа провел переговоры со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном о режиме на местных границах. Орбан пообещал, что чехи смогут приехать в страну при определенных условиях. 

«Он пообещал мне, что завтра (1 сентября) Венгрия подтвердит, что все наши граждане, которые оплатили или забронировали свое пребывание в Венгрии до сентября, смогут поехать в Венгрию при наличии отрицательного теста на коронавирус не старше пяти дней», — сказал Бабиш после переговоров с Орбаном.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия туристы Туризм Словакия Венгрия Польша
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