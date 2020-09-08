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Примула: вакцина от коронавируса в Чехии появится в 2021 году, ее должно хватить на всех

Примула: вакцина от коронавируса в Чехии появится в 2021 году, ее должно хватить на всех

Марина Коханкова 1013 0
В середине следующего года в Чехии ожидается достаточное количество вакцины от коронавируса для всех категорий населения. До этого момента вакцина будет доступна людям, находящимся в группе риска.
Примула: вакцина от коронавируса в Чехии появится в 2021 году, ее должно хватить на всех

Об этом заявил на пресс-конференции эпидемиолог и член правительства по исследованиям в области здравоохранения Роман Примула после встречи представителей Минздрава с руководством Торгово-промышленной палаты.

«Мы уже обсуждали централизованную закупку из ЕС вакцины AstraZeneca для большинства населения из групп риска в нашей стране, это около 3,6 млн человек. Идут переговоры и с другими производителями. В середине следующего года вакцина будет доступна для тех, кто не входит в группу риска. Это своего рода ограничение по времени, которое мы должны выдержать, принимая превентивные меры. Потом ситуация должна кардинально улучшиться», — сказал Примула. По его словам, в группу риска входят пенсионеры, люди с тяжелыми или хроническими заболеваниями.

По словам Ладислава Душека, директора Института информации и статистики здравоохранения (IHIS), сейчас большинство случаев заболевания протекают бессимптомно или имеют легкие признаки. Около 5% пациентов попадают в больницы. В общей сложности примерно 11% пациентов — старше 65 лет.
 
По словам министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, ведомство и эпидемиологи в настоящее время готовят проект новых правил карантина и изоляции. Министр пояснил, что в карантине буду обязаны находиться только те, у кого был положительный тест на коронавирус, и их ближайшие контакты. Карантин также будет сокращен с 14 до 10 дней.

Источник: lidovky.cz

 

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Темы
коронавирус вакцинация Чехия
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