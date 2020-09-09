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В Чехии возле Домажлиц поезд столкнулся с техническим составом, ранены более 20 человек

В Чехии возле Домажлиц поезд столкнулся с техническим составом, ранены более 20 человек

Марина Коханкова 391 0
Утром 9 сентября на железнодорожной станции Кдыне у Домажлиц пассажирский поезд совершил лобовое столкновение с техническим локомотивом. По предварительным данным, пострадало свыше 20 человек, четверо получили ранения средней тяжести.
В Чехии возле Домажлиц поезд столкнулся с техническим составом, ранены более 20 человек

Остальные пассажиры, находившиеся в поезде, получили легкие травмы. По словам пресс-секретаря пожарной службы Петра Пончара, один человек после аварии оказался заблокированным внутри поврежденного вагона.

Как рассказала пресс-секретарь Управления железных дорог Радка Писториусова, машинист локомотива при выезде со станции проехал на красный свет. На место аварии прибыли два спасательных вертолета, которые перевезли двоих раненых в больницу города Пльзень, а еще двоих пострадавших — в пражскую больницу Мотол.

Движение поездов между станциями Кдыне и Домажлице приостановлено. Предполагается, что оно будет возобновлено в районе 6 часов вечера.

Источник: domazlicky.denik.cz

 

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Темы
поезда Чехия авария Чешские железные дороги
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