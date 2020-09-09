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Германия и Бельгия внесли Прагу в список эпидемиологически опасных районов

Германия и Бельгия внесли Прагу в список эпидемиологически опасных районов

Марина Коханкова 3791 0
Границы с Чехией страны закрывать не будут, однако при въезде в Германию и Бельгию жителям Праги придется предъявить негативный тест на коронавирус. Если теста нет, турист должен будет находиться в карантине и сдать тест в стране пребывания.
Германия и Бельгия внесли Прагу в список эпидемиологически опасных районов

Об этом сообщает ČTK. Чешская Республика с прошлой недели находится под угрозой включения в список стран с высоким уровнем риска. «Уже в начале недели мы предоставили немецкой стороне актуальные данные, немецкие коллеги особенно оценили ограничения по времени работы ночных клубов, которые часто посещают немецкие туристы. Однако мы не можем предсказывать решения немецкой стороны», — сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

На прошлой неделе МИД Германии заявил, что внимательно следит за ситуацией в Чехии. Посол Чехии в Германии Томаш Кафка рекомендовал людям, планирующим поездки в Германию, в ближайшие дни отслеживать актуальную ситуацию в стране.

В Германии решение о включении страны или ее части в список зон риска принимается совместно министерствами здравоохранения, иностранных и внутренних дел. Список затем составляет и публикует Национальный институт Роберта Коха, который находится в ведении Министерства здравоохранения.
 
Решение основано на двух критериях. Первый — это лимит в 50 инфицированных на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Если лимит превышен, страна или регион вносят в список. Второй критерий — текущая эпидемиологическая ситуация. Например, если количество случаев резко возрастает, но общий семидневный баланс еще не достиг предела в 50 случаев на 100 тысяч жителей, Германия все же может оценить страну или ее отдельные районы как рискованные.

Признание государства рискованным не означает, что немцы не смогут туда поехать, но федеральное правительство рекомендует избегать этих регионов. Путешествие из зон повышенного риска в Германию также не запрещено, но необходимо учитывать ограничения.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
Германия Чехия коронавирус туристы Туризм
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