Бабиш: зараженные могли бы сами отслеживать свои контакты

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, люди, инфицированные коронавирусом, могли бы сами отслеживать свои контакты, поскольку гигиенисты не успевают это делать.

Об этом Бабиш заявил в среду перед отъездом в Вену, где проведет переговоры с канцлером Австрии и премьер-министром Словакии. По его словам, люди, получившие положительный тест, смогли бы заполнить специальную форму в интернете, перечислив людей, с которыми они контактировали и которых теоретически могли заразить. Такой проект сейчас готовится, сообщил премьер-министр.

Сейчас сотрудники санитарно-гигиенических станций связываются с инфицированным человеком и по телефону пытаются выяснить, с кем он общался и как долго. Однако из-за большого количества новых подтвержденных случаев в последние дни гигиенисты не успевают отслеживать контакты инфицированных. При этом премьер не сообщил, как система будет работать и как будет предотвращаться ее неправильное использование.

Источник: novinky.cz