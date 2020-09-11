Дания включила Чехию в список эпидемиологически опасных стран

Об этом сообщает МИД Чехии. Власти Дании считают оправданными рабочие поездки, визит с целью собеседования, перевозку или доставку товаров и т.п. Студенты также могут приехать в Данию для учебы в университете или на стажировку, говорится в сообщении.
Въезд также возможен для членов семьи, имеющих прямые родственные связи (родитель, ребенок или брат или сестра), а также не состоящим в браке партнерам людей, живущих в Дании. Посещение родов или похорон тоже считается достаточным основанием.
Источник: ceskenoviny.cz