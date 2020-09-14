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Войтех призвал чехов не делать тесты без необходимости

Войтех призвал чехов не делать тесты без необходимости

Марина Коханкова 2378 0
В понедельник министр здравоохранения Чехии Адам Войтех призвал людей не тестироваться на коронавирус без надобности. Он отметил, что некоторые пункты переполнены из-за огромного количества желающих заплатить и сдать тесты по собственной инициативе, а не по направлению врача.
Войтех призвал чехов не делать тесты без необходимости

«В настоящее время у нас в Праге 18 пунктов отбора проб, и они не справляются с наплывом посетителей. Подумайте, действительно ли вам нужно проходить тестирование»,  — сказал министр на пресс-конференции

Люди приходят на тесты по рекомендации врача или по требованию гигиенистов. Расходы компенсирует страховая компания, однако по желанию тест можно оплатить наличными на месте. Примерно 60% пришедших на тесты были направлены санитарно-гигиенической станцией, сказал премьер-министр Андрей Бабиш.

Войтех попросил людей подумать, нужно ли проходить тест «на всякий случай». «Должны быть явные причины. Но мы не можем никому запретить тестирование. Мы постараемся и дальше увеличивать мощности», — пояснил Войтех.

В СМИ и социальных сетях описаны случаи, когда люди контактировали с инфицированным, но гигиенисты не отправляли их на тесты, и те шли на обследование сами. 

Число новых случаев заражения covid-19 в Чехии растет почти самыми быстрыми темпами в Европейском союзе. В субботу в распублике заразился 1541 человек, что почти на 100 больше, чем в пятницу. В воскресенье было получено почти 800 тестов с положительным результатом на наличие коронавируса. Сейчас в стране ежедневно проводится около 18 500 тестов, к середине октября их количество планируется увеличить вдвое.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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