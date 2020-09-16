О положительном результате теста на коронавирус будут сообщать по SMS

Начиная с 17 сентября лаборатории будут отправлять результаты теста на covid-19 по электронной почте или SMS тем, кто получил положительный результат. Ранее такие сообщения получали только люди с отрицательным тестом на коронавирус, а о положительном результате пациентам сообщал врач или работник санитарно-гигиенической станции.

Фото: MAFRA

Об этом рассказал министр здравоохранения Адам Войтех. В СМИ и социальных сетях появились жалобы людей, которые узнали о своих результатах поздно из-за загруженности санитарно-гигиенических станций, отметил он. Поэтому по решению Минздрава лаборатории будут обязаны сообщать результат анализа незамедлительно, не позднее 48 часов после получения образца для исследования.

«С завтрашнего дня (четверг) лаборатории будут отправлять информацию о положительном результате теста по SMS или электронной почте. Есть необходимые инструкции. Благодаря этому пациент сразу будет знать, болен ли он, что поможет предотвратить распространение болезни», — сказал Войтех.

С начала сентября в Чехии проводится более 10 тысяч тестов в день, за последнюю неделю в рабочие дни было сделано более 15 тысяч анализов. Среди общего количества людей, прошедших тесты, инфицированы от 4,5 до 11,8%.

Источник: lidovky.cz